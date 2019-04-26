قال الدكتور ميشيل فايبر، رئيس جامعة أولم البحثية بألمانيا، إنه فخور بالنجاح المتواصل الذي حققه الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة لمدة 16 عاما.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "dmc": "فرحتي بنجاحات منصور أشبه بفرحة الاب بأولاده أما بيكبروا وكذلك فرحتي لا توصف بتطوير الجامعة الألمانية في القاهرة".

وتابع أن الفرق بين الجامعات العادية والجامعات البحثية أن "الدارسين بيقوموا بأبحاث وتجارب حقيقية في المعامل خاصة في برامج الماجستير".

واستطرد: "بيجيلنا تمويل من شركاء محليين ومنظمات مختلفة عشان نطور من الأبحاث العلمية".