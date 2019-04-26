قال تجمع المهنيين في السودان، اليوم، إنه يعمل على شراكة مع المجلس الانتقالي العسكري، وإنهم متفقون على تشكيل حكومة كفاءات مدنية لانتشال الوطن من أزمته.

وأشار إلى أن هناك مقترحًا لفترة انتقالية من 4 سنوات لإنتاج برنامج لتطهير الدولة من سياسات النظام السابق- وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وأكد المتحدث باسم التجمع- بحسب "سكاي نيوز"- أن التجمع تلقى دعوة من رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان الذي اعترف بقوى إعلان الحرية والتغيير كقوى ممثلة للشارع.

وأضاف أنهم اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس العسكري لا تضم اللجنة السياسية للمجلس، وأفاد أن المعتصمين أمام القيادة بالخرطوم يريدون التأسيس لحكومة مدنية مستدامة في دولة العدالة والقانون، وأنهم مصرون على مجلس مدني للسلطة السيادية يتم فيه تمثيل المجلس العسكري.