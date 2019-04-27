هزت سلسلة انفجارات، مساء أمس الجمعة، مدينة سامانتوري شرقي سريلانكا، تعتقد السلطات أنها ناجمة عن تفجيرات انتحارية، خلال مداهمة مكان كان يتحصن فيه مجموعة من المسلحين.

وداهمت السلطات مكانا في المدينة، بعد ورود معلومات عن وجود معمل متفجرات فيه، وعندما وصلت قوات الأمن وقعت 3 انفجارات، ثم تلاها تبادل إطلاق نار، ووقع انفجار رابع في وقت لاحق.

ونقل عن مصادر أمنية في سريلانكا تقديرها بأن الانفجارات ناجمة عن عمليات انتحارية في منطقة سامانتوري، التي تقع على بعد 225 كليومترا شرقي العاصمة كولومبو، حسب "سكاي نيوز عربية".

وفي وقت لاحق، نشرت وسائل الإعلام المحلية صورا تظهر كما كبيرا من العبوات اللاصقة وأدوات التفجير في سامانتوري وأعلام تنظيم داعش الإرهابي، وطائرة دون طيار.

ويذكر أن العقل المدبر للهجمات الإرهابية التي ضربت سريلانكا الأسبوع الماضي، زهران هاشم، كان يتردد على هذه المدينة.

وقال الجيش السريلانكي إن عناصره يخوضون معركة ضد مسلحين مرتبطين بالهجمات الإرهابية، التي وقعت يوم عيد الفصح.

وهذه أحدث عمليات المداهمة التي أطلقتها السلطات في أعقاب الهجمات الإرهابية.

فيما أكدت السلطات السريلانكية، أمس الجمعة، مقتل زهران هاشم الذي يُعتقد أنه العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا التي ضربت عدة كنائس وفنادق داخل العاصمة وخارجها، الأحد الماضي، والتي أودت بحياة مئات القتلى ومئات الجرحى.

وقال الرئيس السريلانكي، مايثريبالا سيريسينا، إن زهران هاشم المتطرف الذي لعب دورا أساسيا في الاعتداءات التي وقعت في البلاد، قُتل في هجوم نفذه على فندق "شانجريلا" في العاصمة كولومبو.

وتوصّل المحققون إلى أن المهاجمين حصلوا على تدريب عسكري من شخص يدعى "أرمي محيي الدين"، وأن التدريب على الأسلحة جرى في خارج سريلانكا، وفي بعض المواقع في المقاطعة الشرقية لسريلانكا.

وأوضحت الشرطة أيضا أن المهاجمين عملوا في صالة رياضية محلية ولعبوا كرة القدم باستخدام بطاقات هوية وطنية أصلية، وأضافوا أن السيارات المستخدمة في الهجوم تم شراؤها من وكالة لبيع السيارات في كادواثا، إحدى ضواحي العاصمة كولومبو.

كما أعلنت أن مشغل مصنع النحاس الذي تم اعتقاله فيما يتعلق بالتفجيرات قد ساعد محيي الدين على صنع عبوات ناسفة بدائية الصنع وشراء خراطيش فارغة يبيعها الجيش السريلانكي كخردة نحاس.