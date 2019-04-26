اعتقلت الشرطة السريلانكية، 7 أشخاص وضبطت متفجرات في مدينة "ساماندوري"- بحسب ما أفادت به فضائية "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وهزت سلسلة من التفجيرات سريلانكا، الأحد الماضي، 21 من أبريل الجاري، استهدفت 4 فنادق و3 كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح، وذلك بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح الكاثوليكي.

وأسفرت عن مقتل 290 شخصا وإصابة 500، وقتل عشرات من الأجانب في هذا البلد الذي يجذب السياح لشواطئه الرائعة وطبيعته الخضراء- بحسب ما أعلنت الشرطة السريلانكية، الإثنين الماضي، فيما أعلنت قوات الأمن اعتقال 24 شخصا.

وأعلنت السلطات السريلانكية، اليوم الموافق 22 من أبريل الجاري، فرض حظر التجول من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة فجرا، فيما يعتزم رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا إعلان حالة الطوارئ بحلول منتصف الليل، وطلب الرئيس السريلانكي تدخلا خارجيا للوصول إلى الجهات الدولية ذات العلاقة بالحادث.