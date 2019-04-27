مشاجرة بين مستشار مصري وبحرينيين.. وأحد الحضور: الشيعة على راسك

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يظهر مشاجرة بين مستشار قانوني مصري وعدد من أعضاء غرفة صناعة وتجارة البحرين.

وظهر في الفيديو شخص يوجه للقانوني المصري بصوت عالٍ: "انت مين وليه تتدخل"، ليرد عليه: "أنا مستشار قانوني وليا الحق إني أتكلم".

ووجه التاجر البحريني النقاش إلى مدير الجلسة بأن المستشار المصري ليس له حق التحدث، ليجيبه: "أنا ليا الحق إني أتكلم ولو صوتك عالي فأنا صوتي أعلى".

وتجمَّع حولهما عدد من الحضور للفصل بينهما، وتقدم أحد الحاضرين للمستشار القانوني المصري قائلا: "لا تطول لسانك"، ليرد المصري: "أقروا قانون، إنتوا مش بتقروا القانون، وليا الحق إني أحبسك لو عايز".

ليتقدم أحد المواطنين البحرينيين ويمسك المستشار المصري من رقبته فوجه له المصري صفعة على وجهه، وعندما تقدم أحد الحاضرين لضربه أسقطه أرضا ليجتمع عليه عدد من الغرفة لضربه، وبعد أن تم إبعاد الطرفين عن بعضهما البعض، وجه أحدهم الحديث للمواطن المصري قائلا: "الشيعة فوق راسك".

ووجه وكيل النائب العام البحريني بالتحقيق في الواقعة وطلب تحريات الشرطة عنها، وضبط المستشار المصري وإحضاره، ووجهت له تهمة السب والقذف والتعدي على مواطنين بحرينيين، وأمرت بحبسه لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته للمحاكمة الجنائية.

ونشر الحساب الرسمي للشيخ خالد بن أحمد وزير خارجية البحيرن تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "من سب شيعة البحرين فقد سب سنتها، وهو دخيل ليس منا، اللهم احفظ البحرين وأهل البحرين".