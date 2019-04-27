أبرزت الصحف البحرينية الصادرة اليوم السبت واقعة المشاجرة بين مستشار قانوني مصري وأعضاء من غرفة تجارة البحرين خلال اجتماع الجمعية العامة للغرفة مساء أمس، حيث جاء "مانشيت" صحيفة أخبار الخليج بعنوان: "القبض على مستشار رئيس الغرفة بالمطار".

وأشارت إلى قرار النيابة أمس بحبس المستشار القانوني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين 7 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة جرائم السب والقذف والاعتداء على سلامة جسم الغير والتحريض على بغض إحدى الطوائف.

أما صحيفة "الأيام" فنقلت تصريحات ايضا لرئيس غرفة تجارة البحرين يعرب فيها عن أسفه حول الواقعة، وتابعت الصحيفة: "أعرب رئيس الغرفة باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الغرفة عن شكره وتقديره العميقين لأعضاء الجمعية العمومية العادية على حضورهم المثمر ومشاركتهم الفاعلة في الاجتماع الذي انعقد عصر يوم أمس من الدعوة الأولى من خلال تحقيق النصاب القانوني المطلوب، والانتهاء من جميع البنود خلال الوقت المحدد دون الحاجة الى اللجوء إلى التصويت".

وتحت عنوان "ناس قد يعزل مستشاره!"، قالت صحيفة أخبار الخليج وهي أوسع الصحف البحرينية انتشارا، "بعد الحادثة الأخيرة التي وقعت مساء أمس في عمومية الغرفة، تداولت أنباء عن عزل رئيس مجلس إدارة الغرفة سمير ناس مستشاره القانوني الذي تلفظ بالفاظ نابية خلال الاجتماع".

وأعرب رئيس الغرفة سمير ناس عن أسفه لما شهده بداية الاجتماع من أحداث فردية غير محمودة، مؤكداً أن ما حدث لا يمثل الغرفة بأي حال من الأحوال ولا يمثله شخصياً، مشدداً على أن من افتعل تلك الأحداث لا يمت للغرفة بأي صلة، ومؤكداً رفضه القاطع لمثل هذه التصرفات، واعتذاره عن تلك الأحداث المؤسفة.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس الحضور الجيد من أعضاء الغرفة في اجتماع الجمعية العمومية العادية والمناقشات الموضوعية التي دارت في هذا الاجتماع دليلاً على حيوية وديناميكية القطاع التجاري من جهة، وانعكاساً لاهتمام هذا القطاع بالغرفة والحرص على تعزيز دورها المستقبلي من جهة أخرى، وتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية على ما أبدوه خلال الاجتماع من رؤى تطويرية مستقبلية للنهوض بدور المؤسسة التي تمثلهم.

أما صحيفة البلاد، فقالت تحت عنوان: "النيابة تأمر بحبس “المستشار الطائفي” 7 أيام "أن وزارة الداخلية أكدت في وقت سابق أمس أن إجراءات قانونية اتخذت بحق المستشار القانوني الذي أساء إلى تجّار واشتبك معهم.

ولفتت إلى أن المستشار "قد تعدى على تجار بألفاظ طائفية في اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة وتجارة البحرين أمس الأول، الأمر الذي تطوّر إلى عراك واشتباك بالأيدي مما استدعى تدخل رجال الأمن".

ولفتت صحيفة "البلاد" إلى أن شرطة العاصمة كانت قد أعلنت اتخاذ "الإجراءات القانونية حيال بلاغ بوقوع مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة بالأيدي وإحالة شخص من جنسية عربية للنيابة العامة، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل".

وعلى صعيد مقالات الرأي، قال الكاتب البحريني إبراهيم النهام، في مقال بعنوان (هذا المُتطاول لا يُمثل مصر) بصحيفة "البلاد البحرينية"، أن المستشار القانوني المصري لا يمثل إلى نفسه، مؤكدا أن المصريين لهم مكانة مقدرة ودور كبير في بناء المملكة.