محمد صبحي: آخر فيلمين لي كانوا مقاولات.. "قبضت كتير وخلصوا في أسبوعين"

قال الفنان محمد صبحي، إنه لم يندم على مجمل أعماله التي قدمها خلال مسيرته الفنية الطويلة، لكن قد يكون هناك عمل فني أقل مهنيا أو فنيا عما سبقه من أعمال.

وأضاف "صبحى"، خلال استضافته ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية "TEN"، أن آخر فيلمين له في السينما شعر حينهما "أفلام مقاولات"، موضحا "بيقبضوني فلوس كتيرة، وبيعملوا الفيلم في أسبوعين.. وعشان كده فضلت أبيع السينما".

وأكد أنه "لا يشترط أن يكون الممثل عبقريا في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة.. في ناس بتدعي أنها عبقرية في كل حاجة".