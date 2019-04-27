قال الفنان محمد صبحي، إن مسلسل "بابا ونيس" يعتبر انعكاس لحياته بنسبة 80%، متابعا: "كنت بشخصيتي ومكنتش بمثل، وفي مشاهد متصورة بالضحك بشكل طبيعي".

وتحدث "صبحى"، خلال استضافته ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية "TEN"، عن زوجته الراحله: "في البداية كنت مفتقدها لحد ما أيقنت أنها معايا في كل خطوة وقرار وأنا بفكر".

وتابع أنه ارتبط بزوجته الراحلة 45 عاما، بعدما قرر بناء أسرة لا تهدم، لافتا أنها سيطرت على 90% من حياته.

وأردف: "في ناس بتطلق بعد شهرين، وهما مفكروش في الأساس أنهم يبنوا أسرة".