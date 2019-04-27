محمد صبحي: الفنان يصنع الثقافة والوزير يديرها

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أزمة مالية تهدد بقاء جروس في الزمالك

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"السياحة": السعودية تسهل الإجراءات وتخفض التكاليف لجذب المعتمرين

"السياحة": السعودية تسهل الإجراءات وتخفض التكاليف لجذب المعتمرين

الدوري الإنجليزي وليفربول والبحيرة.. أبرز ما بحث عنه مصريين عبر "جوجل"

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