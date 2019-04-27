محمد صبحي: الفنان يصنع الثقافة والوزير يديرها

قال الفنان محمد صبحي، إن الفن في الأساس انضباط أكثر من كونه أي شيء آخر، متابعا: "والله العظيم ما عرفت أعمل فن غير بالانضباط.. مينفعش".

وأضاف "صبحي"، خلال استضافته ببرنامج "المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية "TEN"، أنه "حال عرض عليه أحد المسؤولين في مصر تولي حقيبه وزارة الثقافة المصرية للمرة الخامسة، سيعلن رفضه توليها".

وأكد أنه يعد "صانع ثقافة" ولن يعمل وزيرا للثقافة، بسبب طبيعة العمل في إدارة الثقافة.

وتابع: "ليه وزيرة الثقافة مجتمعتش مع الفنانين ساعة وسمعت منهم، الوزيرة مش هتصنع الثقافة هي اللي هتدير الثقافة، والفنان المصري هو من يبني الثقافة ويصنعها".