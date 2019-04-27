مصر والصين توقعان على اتفاقية شراكة لتصنيع السيارات الكهربائية

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أزمة مالية تهدد بقاء جروس في الزمالك

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انقلاب سيارة محملة بـ 30 طن عسل وإصابة قائدها ومرافقه بسوهاج

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