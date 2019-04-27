مصر والصين توقعان على اتفاقية شراكة لتصنيع السيارات الكهربائية

شهد محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة صباح اليوم السبت، بالعاصمة الصينية بكين، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية في مصر.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري ممثلان لمصنع 200 الحربي وشركة ايموت للتصميمات والاستشارات، فيما وقعها عن الجانب االصيني ممثل لشركة فوتون لصناعة السيارات.

وأكد العصار أن مشروع تصنيع سيارات كهربائية في مصر يتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبقا لتوجيهاته التي تهدف إلى التصنيع الكامل لتلك السيارات ونقل التكنولوجيا الخاصة بها، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يشجع هذا المشروع ويتابع خطوات تنفيذه يوما بيوم ويطلع على كافة التفاصيل الخاصة به بشكل كبير جدا.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة مع الجانب الصين بهذا الشان تتضمن تصنيع مشترك لـ 2000 أتوبيس خلال 4 سنوات، تبلغ نسبة المكون المصري فيها 45%، على أن يتبعها مراحل قادمة للتصنيع المشترك لأنواع أخرى من السيارات الكهربائية بالاشتراك مع مصنع 200 الحربي ايضا.

وقال العصار إن المرحلة الثانية ستكون للأتوبيسات المفصلية الكبرى والتي تبلغ سعتها 180 راكبا، مشيرا إلى أن شركة فوتون أهدت مصر سيارة مفصلية حيث سيتم تجربة أفضل السبل لاستخدامها سواء في المدن الجديدة أو النقل العام أو أي استخدام آخر.

وأضاف أنه سيتم خلال المرحلة الأولى من ذلك المشروع التى ستستغرق 4 سنوات تصنيع كافة مكونات الأتوبيس بمعرفة مصر عدا البطارية والمحرك الكهربائي، حيث سيتم تصنيع جسم الأتوبيس من شرائح الحديد والصلب وسائر الأجزاء الأخرى في مصر.

وأشار الوزير إلى أنه زار مصنع فوتون الصيني وتأكد من قدرته على الوفاء بتلك الشراكة في ضوء إمكانياته الهائلة لتصنيع كافة أنواع السيارات الكهربائية.