سعر اليورو اليوم في مصر

شهد سعر اليورو تباينًا أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت في بعض البنوك، وبينها بنك مصر والبنك التجاري الدولي، وتقدم "الوطن" لقرائها أسعار بيع وشراء اليورو في البنوك المصرية على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق اليوم نحو 19.17 جنيه للشراء و19.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 19.09 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر اليوم نحو 19.05 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 19.11 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي اليوم نحو 19.07 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر اليوم نحو 19.18 جنيه للشراء و19.33 جنيه للبيع.