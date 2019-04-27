علقت السفيرة سها الفار، سفيرة مصر في دولة البحرين، على قضية المصري المتهم بـ"سب الشيعة" في البحرين، بإن القضية قيد التحقيقات، وأن ما حدث "تصرف فردي".

وأمرت نيابة البحرين، الجمعة، بحبس مستشار قانوني مصري، متهم بـ"سب الشيعة"، خلال شجار في جلسة الجمعية العمومية لغرفه التجارة والصناعة، لمدة 7 أيام على ذمة التحقيقات وإحالته للمحاكمة الجنائية.

وانتشرت مقاطع فيديو للشجار بين المتهم وأحد أعضاء غرفة التجارة والصناعة داخل جلسة الجمعية العمومية، على وسائل التواصل الاجتماعي، مع هاشتاج "هوشة الغرفة"، وسط تعليقات تدين ما حدث.

وأظهر الفيديو أن مواطناً مصرياً دخل فى مشادة مع مواطنين بحرينيين، ليقول لأحدهم:"أنت يتتكلم وأنت ممول من إيران"، ليرد الأخير: "على رأسك الشيعة يا قليل الأدب"، ثم يتعارك معهم بالإيدي.

وقالت الفار، في تصريحات لـ"الوطن": الشخص المتهم بسب الشيعة يعمل محاميًا، ولديه محاميين يدافعون عنه، موضحة أن السفارة عرضت عليه كل الخدمات التي تتوافق مع دورها.

وكان وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد قال، الخميس، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "من سب شيعة البحرين فقد سب سنتها، وهو دخيل ليس منا".