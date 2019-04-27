انتقل فريق من النيابة العامة بطنطا، لمعاينة حريق شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والذي شب في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقالت مصادر مسؤولة، إن الحريق بسبب ماس كهربائي في جهاز السيرفر، الخاص بغرفة تلقي اتصالات الأعطال، وجرى السيطرة عليه بواسطة طفايات الحريق وسيارات الإطفاء، وجار حاليا إصلاح تلفيات الحريق للعمل مرة أخرى.

وكانت قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق شب بجهاز تكييف بغرفة "كول سنتر" بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بسبب ماس كهربائي.

وقال المهندس محمد عبدالحكيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن الحريق كان جزئيا وشب بإدارة الكول سنتر في الشركة دون وقوع إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء والحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران المشتعلة، ومنع خطر الامتداد.

وأشار "عبدالحكم"، إلى أن أجهزة الإنذار الآلي ومضخات الحريق المركبة حديثا بالشركة ساعدت في إخماد الحريق بنجاح، وتقليل الخسائر، وجارِ حصر التلفيات.

وأكد أنه تفقد آثار الحريق، وأمر بسرعة إصلاح التلفيات الناتجة عن الحريق، نافيا أن يكون الحريق أسفر عن فقدان أي بيانات تخص الشركة، حيث إن المركز الرئيسي للبيانات بالشركة يوجد بداخل قطاع النظم والمعلومات.