قال اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، إنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والأحياء، لاستقبال أعياد شم النسيم، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لتلقي البلاغات.

وأكد محافظ السويس أنه تم أيضا رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، وإلغاء الإجازات للأطباء وطاقم التمريض، وتحديد الورديات بالأقسام الطبية لعناية الاطفال، وأقسام الطوارئ والحوادث بالمستشفيات العامة، والتأكيد على توفير كافة الأدوية المطلوبة.

وقال في بيان له إنه سيتم التنسيق بين الإسعاف ومديرية الصحة، والتأمين الصحي لاستقبال أي حوادث، مع عمل خريطة للإسعاف حسب الكثافة السكانية والمناطق المزدحمة والطرق والميادين والشوارع الرئيسية، وبجوار الحدائق العامة المختلفة بالأحياء الخمسة.

وتابع البيان أهمية تكثيف التواجد الأمني بالطرق الرئيسية، التي تربط محافظة السويس مع محافظة جنوب سيناء، وخاصة بنفق الشهيد أحمد حمدي، وطريق السخنة، وطريق مصر السويس، وطريق السويس القطامية، والسويس الزعفرانة، لتسهيل الحركة المرورية على هذه الطرق لاستقبال المصطافين من المحافظات المجاورة لقضاء شم النسيم بالسويس، مؤكداً ضرورة التواجد الأمني بشوارع وميادين السويس وأماكن المتنزهات العامة.