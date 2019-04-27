نظمت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عدة قافلات طبية علاجية بمدن جنوب البحرالأحمر شملت جميع التخصصات.

أفاد تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم السبت، أنه جرى الكشف على 324 حالة في مدينة القصير ما بين جراحة وباطنة وقلب وعظام وأطفال ونساء وجلدية ورمد وأنف وأذن وأسنان.

جرى صرف العلاج مجانا لجميع الحالات وتم إجراء فحوصات معملية لعدد 39 حالة والكشف المبكر عن السكر والضغط والأشعة العادية والموجات فوق الصوتية وتم إحالة عدد 6 حالات لمستشفى القصير المركزي لاستكمال باقي الفحوصات واستخراج عدد 2 قرار علاج على نفقة الدولة.

وفي ذات السياق أكد مرعي، أن القوافل الطبية انتهت من الكشف على 617 حالة بجنوب البحر الأحمر في مناطق وأبو غصون وبرانيس وحماطة ما بين جراحة وباطنة وقلب وعظام وأطفال ونساء وجلدية ورمد وأنف وأذن وأسنان، وجرى صرف العلاج مجانا لجميع الحالات وتم إجراء فحوصات معملية لعدد 27 حالة والكشف المبكر عن السكر والضغط والأشعة العادية والموجات فوق الصوتية.

وجرى إحالة عدد 4 حالات لمستشفى مرسى علم لاستكمال باقي الفحوصات واستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة.