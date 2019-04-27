افتتح أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبو رديس اليوم معرض "أهلا رمضان " المقام تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والذي أقامه حزب "مستقبل وطن".

وقال رئيس المدينة إنه شارك في المعرض عدد من تجار السلع الأساسية بالمدينة، استجابة لدعوة اللواء خالد فودة، للتعاون والمشاركة في تخفيض السلع الغذائية للوقوف بجانب محدودي الدخل، ودعمهم خلال شهر رمضان.

وأضاف أن المعرض يضم العديد من السلع الرمضانية، والمعلبات والفاكهة، بتخفيضات تصل لـ25% لمثيلتها في الأسواق، مطالبا جميع المشاركين في المعرض بضخ كميات من هذه السلع داخل المعرض على مدار شهر رمضان.