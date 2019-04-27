ذكر مصدر حكومي روسي، اليوم الجمعة، بأن السفارة الأمريكية رفضت منح تأشيرة دخول إلى الخبير الاستشاري للأمين العام للأمم المتحدة من قبل روسيا الاتحادية، دكتور العلوم البيولوجية، دميتري بوكلونسكي، ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن المصدر قوله: "السفارة الأمريكية رفضت منح تأشيرة دخول للخبير الاستشاري للأمين العام للأمم المتحدة من قبل روسيا دكتور العلوم البيولوجية دميتري بوكلونسكي".

وكان من المقرر أن يقدم بوكلونسكي إلى الأمم المتحدة دراسة تحليلية لتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما السورية في 7 أبريل 2018، وأضاف المصدر إن الرفض غير المبرر لإصدار التأشيرة، على الرغم من التقيد الصارم بجميع المتطلبات الإجرائية للجانب الأمريكي عند تقديم المستندات، أدى إلى تعطيل حدث مهم في منصة الأمم المتحدة، حيث يمكن أن تصبح الحقائق غير السارة للتحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة معرفة عامة".