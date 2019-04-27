نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" نماذجًا استرشادية لـ مادة الفيزياء باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وتستعرض "الوطن" هذه النماذج على النحو التالي:

أولًا: باللغة الإنجليزية

ثانيًا: باللغة الفرنسية

ونبه "شوقي" الطلاب إلى ضرورة ملاحظة هذا النوع من الامتحانات الذي يستهدف "قياس مستويات فهم نواتج التعلم" ولا يعتمد على نماذج الأسئلة القديمة التي كانت في مجملها، تقيس مهارات الحفظ وتوجد إجابتها في الكتاب.

وأضاف عبر منشور "الفيسبوك": "إن أسلوب التحضير (المذاكرة) الأمثل يتلخص في محاولة فهم الموضوع جيدًا عن طريق الكتاب المدرسي، وكذلك المحتوى الإضافي الموجود على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري".

وللاطلاع على نماذج استرشادية لمادة الكيمياء والأحياء باللغتين الإنجليزية والفرنسية من هنـــــا ومن هنـــــــا.