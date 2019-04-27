نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" نماذجا استرشادية لـ مادة الكيمياء باللغتين الإنجليزية والفرنسية، تستعرضها لكم "الوطن" على النحو التالي:

أولًا: باللغة الإنجليزية

ثانيًا: باللغة الفرنسية

ونبه "شوقي" الطلاب على ضرورة ملاحظة هذا النوع من الامتحانات الذي يستهدف "قياس مستويات فهم نواتج التعلم"، ولا يعتمد على نماذج الأسئلة القديمة التي كانت في مجملها، تقيس مهارات الحفظ وتوجد إجابتها في الكتاب.

وأضاف عبر منشور "فيس بوك": "أن أسلوب التحضير (المذاكرة) الأمثل يتلخص في محاولة فهم الموضوع جيدًا عن طريق الكتاب المدرسي، والمحتوى الإضافي الموجود على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري".

ويمكنك الاطلاع على نماذج استرشادية لمادة الفيزياء والأحياء والرياضيات باللغتين الإنجليزية والفرنسية.