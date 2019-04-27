رئيس ميناء دمياط يطلق مبادرة لزيادة المساحات الخضراء

أطلق الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، مبادرة لكافة العاملين بالهيئة وبالمجتمع المينائي، شدد من خلالها على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل والتشجير وزيادة المساحات الخضراء لآثارها البيئية الإيجابية كمقوم أساسي وهام من مقوومات الموانئ الخضراء والمشاركة في الجهود التي تبذلها الهيئة لإظهار الميناء في أفضل صوره.

وشدد شاهين، على أن يشارك كل فرد بنفسه لتحقيق ذلك سواء في أعمال نظافة أو الدهانات بغرض تجميل المباني وذلك في حملة يشارك بها المجتمع المينائي وتتسم بالاستمرارية.

كما وجه الشركات العاملة بالميناء، بضرورة مراجعة الصيانة الدورية لمعداتهم لضمان توافقها بيئيا وكذلك التزام جميع العاملين بإرشادات السلامة والصحة المهنية بالتزامن مع جهود الهيئة المبذولة في حماية البيئة البحرية وتطبيق منظومة (OPS) لإمداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية عن طريق المحطات الثابتة والمتحركة المتواجدة على الأرصفة في إطار التوافق مع متطلبات المواصفة العالمية لنظام إدارة البيئة ISO 14001.