بعث اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

جاء فيها: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي محافظة المنيا أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالرفعة والتقدم والرقي، وكل عام وأنتم بخير".

كما بعث المحافظ، برقيات تهنئة لكل من الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصرين بالخارج، والدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط، والمهندس كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، والقس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ونيافة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بالقاهرة، وللأخوة الأقباط بالمحافظة وجموع الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعرب المحافظ، عن خالص أمنياته بأن يحفظ الله بلدنا وان ينعم عليها بالأمن والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.