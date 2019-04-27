وجه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بفتح جميع الحدائق والمتنزهات للمواطنين مجانًا، بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم، ومشاركة من المحافظة لمواطنيها في الاحتفال بتلك المناسبة.

وأكد المحافظ أن المرحلة الأولى لتطوير الكورنيش والتي تم الانتهاء منها سيتم افتتاحها بالمجان أمام الجمهور عقب أعياد الربيع، ويجرى حاليًا العمل في الأعمال الخاصة بالمرحلة الثانية.

وأعلن المحافظ، تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقى أي شكاوى أو بلاغات خلال أعياد الربيع.

وشدد على تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية، للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين، مع تكثيف الحملات التموينية لتمشيط الأسواق وضبط الأسماك المملحة غير الصالحة.

ووجه محافظ المنيا، بمتابعة جميع أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات ونظافة الشوارع، مكلفًا مديرية الصحة بشن حملات طبية وصحية للتفتيش على كافة منافذ بيع الأغذية، وإعلان حالة الطوارئ القصوى، وإعداد المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال أي حالة إصابة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة، مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الاستقبال.