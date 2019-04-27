"المنيا" تنظم مهرجانا ترفيهيا احتفالا بأعياد الربيع غدا

تنظم محافظة المنيا، غداً، مهرجانًا ترفيهيًا احتفالًا بأعياد الربيع بالمسرح الروماني على كورنيش النيل، وتشارك في الفعاليات مديرية الثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم، تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الساعة 7 مساءً.

وعقد المحافظ، اجتماعا مع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة؛ لمتابعة البرنامج الخاص بالمهرجان، حيث وجه بتنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة لإدخال البهجة والسعادة على نفوس الجميع في تلك الأجواء الاحتفالية، مع تقديم كافة أوجه الدعم لنجاح المهرجان.

وقال مندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المهرجان سيتضمن العديد من الفقرات منها موسيقى وفنون شعبية وكورال ومسابقات ثقافية وفقرات المهرج للأطفال، وكذلك توعية بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة، داعيًا جميع أبناء المنيا لحضور المهرجان والاستمتاع بالفقرات التي سيتم تقديمها.