اختتمت فعاليات مهرجان سباق الهجن الدولي، والذي استمر على مدار 3 أيام بمدينة شرم الشيخ، على هامش احتفالات محافظة جنوب سيناء في الذكرى الـ 37 لعيد تحرير سيناء.

وسلم اللواء محمود السوليا، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء أيمن الشرقاوي، عضو اتحاد القبائل العربية، ونائبا عن مؤسسة المهندس إبراهيم العرجاني، جوائز سباق الهجن الأول بجنوب سيناء للفائزين، بحضور عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن.

كما سلم رئيس المدينة، درع مقدم من رئيس اتحاد القبائل العربية إلى رئيس الاتحاد السعودي للهجن.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري أسماء الفائزين وجاءت كالتالي:

في اليوم الأول للمهرجان فاز بالمركز الأول الشوط الأول، حرب سلمان حرب، من قبيلة المزينة، بسيارة، وفي الشوط الثاني إبراهيم سلمان سعيد، من قبيلة الجرارجرة، ومحمد ضويعان سلمان، وسلامة أبو الشيخ، ونايف سلامة سالم، من قبيلة حويطات، وإبراهيم جمعة سالم، من قبيلة الترابيين.

وفاز في اليوم الثاني بالسيارة المقدمة من مؤسسة المهندس إبراهيم العرجاني، المتسابق محمد سلمان سعيد من قبيلة الجراجرة، وفاز عدد أخر من المشاركين بالجوائز على مدار اليوم الثاني وفي الثالث والأخير.