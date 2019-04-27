شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، حملات مكثفة على الأسواق والمنشأت الغذائية بمحافظة الشرقية بناءً على توجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وأسفرت جهود الحملات عن إعدام 1.988 كجم أسماك منهم "1684 كجم أسماك مملحة ، 304 كجم أسماك مدخنة" لظهور تغير في خواصها الطبيعية، كما تم تحرير 252 محضرًا، وتم سحب 236 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمي.

وتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات غلق 37 منشآة غذائية لوجود خطر داهم بهم على الصحة العامة وعدم وجود ترخيص .

من جهته، قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن حملات مراقبة الأغذية على المنشأت الغذائية تأتي لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين خاصة في أعياد الربيع.