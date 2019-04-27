رفعت كنائس القليوبية خلال قداس عيد القيامة المجيد شعار "الوحدة ترسم مستقبل مصر"، حيث دعا المطران والآباء في عظتهم خلال القداس إلى العمل بقيمة الحب وأعظم أنواعه حب العمل من أجل نهضة الوطن ومحاربة الإرهاب والدعوة للمشاركة في رسم مستقبل مصر.

وشارك الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، في قداس عيد القيامة المجيد، بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها، بحضور اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، والشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وحمدي سلامة، رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقدم المحافظ التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربًا عن تمنياته بعيد قيامة مجيد سعيد، وأن يعم الأمن والأمان ويحفظ مصر الغالية، بينما تزينت جدران الكنيسة بالألوان المعبرة عن العيد وردد الشمامسة والحضور الترانيم والأناشيد الكنيسة المرتبطة بعيد القيامة المجيد.

وفرضت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بقيادة مدير الأمن، إجراءات أمنية مشددة حول الكنائس في بنها وشبرا الخيمة وطوخ والخانكة؛ لتأمين الاحتفالات، حيث تم نشر القوات والأكمنة والبوابات الإلكترونية حول الكنائس، وتخصيص حرم لكل كنسية ومنع ركن السيارات بالقرب من الكنائس إلى جانب الاستعانة بخبراء المفرقعات، وتم تنظيم دورية امنية على الشوارع المحيطة بالكنائس

كما ألقى نيافة الأنبا مكسيموس، أسقف بنها وقويسنا، عظة مؤكدًا فيها ضرورة التوحد ونبذ العنف والاهتمام بالعمل والإنتاج حتى تزدهر مصر، مقدمًا التهنئة للمصريين على العبور الجديد والمشاركة الكاسحة في التعديلات الدستورية، والتي ترسم طريقا جديدا للتنمية والغستقرار في مصر مؤكدا وقوف جموع الشعب المصرى خلف القيادة السياسية خلال المرحلة المقبلة

وشدد مسكيموس، على ضرورة أن تتجسد المحبة التي نقدمها لله على أرض الواقع وتعزيز ثقافة التواصل والعواطف الإنسانية وثقافة العقل النقدي في مواجهة العقل النمطي مع تعزيز التفكير الإبداعي وتجاوز سياسة كله تمام فالأفضل لا يأتي بالإيداع بل يأتي بالإبداع ويجب الاهتمام بالتعليم المتميز الذي يأتي بالعقل النقدي والبعد عن سياسة كل شيء تمامًا.