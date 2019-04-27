ألقى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في مصر، كلمة خلال قدس عيد القيامة الذي ترأسه، بكاتدرائية العذراء "سيدة مصر" بمدينة نصر في القاهرة، حملت عنوان "استيقظ أيّها النائم وقم من بين الأموات".

واستهل إسحق، كلمته بالمطالبة بالاستيقاظ من الكسل والكراهية والتعصب، والإدمان بِكُلّ أنواعه، ومن كُلّ أعمال الظلمة، ومن الأوهام والأطماع، قائلا: "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، فهو يحتاج إلى ما هو أعظم وأكبر من إشباع الغرائز، ففي كيانه عطش إلى الله وجوع إلى المحبّة والحنان وإلى السمو والترقي، وهذا كُلّه يحتاج إلى يقظة روحيّة".

وأضاف البطريرك: "استيقظ أيّها النائم، نداء موجّه إلى كُلّ مؤمن إلى كُلّ إنسان نائم بين الأموات نائم في الشرِ، في محبّة العالم، فالاستيقاظ هو أوَّل فعل علينا أن نقوم به إنْ أردنا أن نحب الحرّيّة والسّلام والفرح، في زمنٍ يعّم فيه الغمّ والخوف والصراع الداخليّ والخارجيّ، فالحياة غير الواعية لا تستحق أن تعاش، والإنسان المستيقظ هو الواعي، الحاضر بِكُلِّ حواسه وذهنه مع نفسه، ومع الكون ومع الآخرين، هو من لا يعيش حياته بِالشرود أو الهروب أو التأجيل أو الاحباط أو اليأس، ففي الاستيقاظ وعي، وفي الوعي قيامة وحياة".