شهد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، مساء اليوم، قداس عيد القيامة بمطرانيتي ببا وببني سويف وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين احتفالهم بعيد القيامة المجيد، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا أسطفانوس أسقف ببا وتوابعها على رأس جمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة.

وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين بهذه المناسبة، متمنيا أن يكون عيد بهجة وفرحة على كل المصريين.

كما تقدم الأنبا أسطفانوس، أسقف ببا وتوابعها، في عظته، بالشكر للحضور من قيادات المحافظة وفي مقدمتهم المستشار هاني عبدالجابر وقيادات المحافظة الأمنية والعسكرية والشعبية والمجتمعية والإعلاميين وسط حشد يجسد معنى التلاحم والمحية والتسامح بين مكونات ونسيج الشعب المصري.

وبدأ الأنبا أسطفانوس عظته بالاستدلال من كتاب الشيخ محمد متولي الشعراوي في شرح أسماء الله الحسني الذي يتكون من 5 مجلدات، حيث استدل منه على شرح صفة المغفرة التي يتصف بها الله عز وجل، ثم ساق الأسفار التي تناولت هذه الصفة في الكتاب المقدس، مستدلًا على إثبات هذه الصفة للرب في كافة الكتب السماوية، وأن مغفرة الله ليست كمغفرة العبد، لأن مغفرة الله دائمة وغير منقطعة، بينما مغفرة العبد لا تتسم بالدوام، وإنما أحيانا يغفر وأحيانا أخرى لا يغفر.

كما أكد عظمة مغفرة الرب حيث يصحبها العفو والصفح الكامل عن ما فعله العبد من ذنوب ومعاصي بشرط أن يعود ويرجع ويترك الذنب، موضحاً أن الباب مفتوح أمام الجميع ليرجع ويتوب، وأنه عندما فتح الله الباب أمام الإنسان فتح له باب الأمل، محذرًا من الاستمرار في الذنب و أيضاً من اليأس، فاليأس باب للشر والإحباط.

وشدد على أنه لا يجب على الإنسان التمادي في العصيان مرتكنا على مغفرة الرب، وإنما عليه أن يسرع في العودة والرجوع.

كما شهد محافظ بني سويف قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية بني سويف، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف، والذي ترأس القداس بالمطرانية، فضلًا عن تهنئة الحاضرين من أبناء المحافظة من المسيحيين للقداس بالمطرانية.

شهد القداس كل من؛ اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، المقدم عمرو محمد نائب المستشار العسكري للمحافظة، المقدم أحمد نجيب من الرقابة الإدارية، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، الدكتور عبدالله علي مبروك، النائب هشام سليم، ميرفت ميشيل أعضاء مجلس النواب، اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد، رؤساء مدينتي ببا وبني سويف، وعدد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي من قيادات الأوقاف وعلماء الأزهر، وأعضاء بيت العائلة المصرية بالمحافظة.