نائبة عن "الحبة السامة": " فيه ناس عندها حب استطلاع وعايزة تجرب"

قالت أمل زكريا، عضو مجلس النواب عن إحدى دوائر البحيرة، إن "الحبة السامة" أصبحت ظاهرة خلال الفترة الحالية واستخدمتها تسع حالات وتوفيت في الحال بالبحيرة.

وأضافت زكريا خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن "حبة حفظ الغلال" يتم بيعها في الأسواق بشكل طبيعي بسبب استخدامها من قبل المزارعين لحفظ ما يتم جمعه من محاصيل زراعية، موضحة أن تلك الحبة انتشرت بين الفتيات وعدد كبير من الشباب "فيه ناس عندها حب استطلاع وعايزة تجرب".

ونبهت النائبة، من وجود تلك الحبة بشكل عام في الأسواق، قائلةً "لازم البرلمان والإعلام يتحرك ويبعد المواطنين عن تلك الحبة السامة ومش هنقدر نمنعها".