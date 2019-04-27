أشاد الإعلامي عمرو أديب، بمبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها دولة الصين، ومشاركة مصر فيها.

وقال أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "مفيش حاجة اسمها وإحنا مالنا، لأ، هم محتاجينك، لأنك عندك قناة السويس، وعامل الطريق البحري بتاعه وعاوز يعدي من عندك عشان يوصل للبحر المتوسط".

وأضاف: "مصر جزء من طريق الحرير، وأكثر من 60 دولة ستسفيد منه، وهو مشروع اقتصادي استثماري ضخم لا مجرد حديث في الإعلام، وبالتأكيد فهو يصب في مصلحة مصر".

وأوضح أن مصلحة مصر وما تستفيده من هذا الطريق ستكون مباشرة، ولذلك زار الرئيس السيسي الصين، التي ستخدل في الكثير من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد: "مصر تتحدث مع المستمثرين الصينيين عن إنشاء قطارات ومونوريلات ستغير شكل النقل فيها".

وأشار: "إحنا داخلين مع الصين في شراكة محترمة جدًا، وعصر الفانوس الصيني وتهريب البضائع من الحدود وخلي حمادة يلعب انتهى، وده أمر مهم جدًا".

وانطلقت فعاليات الدورة الثانية لمنتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي"، بالعاصمة الصينية بكين، اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعددا كبيرا من زعماء ورؤساء حكومات دول العالم.

وأطلق الرئيس الصيني مبادرة "الحزام والطريق"، عام 2013، بهدف إحياء طرق التجارة القديمة عن طريق إنشاء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، من أجل بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية لربط قارات آسيا بأوروبا وأفريقيا.

وتهدف مبادرة "الحزام والطريق" أيضا إلى تحقيق التعاون والكسب المشترك في مجالات التنمية بين الدول المشاركة من خلال الشراكات الاقتصادية والتجارية ومشروعات البنية التحتية، إضافة إلى التفاعل والتبادل الثقافي بين الشعوب.

وأكد السيسي حرصه على المشاركة فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، آخذا في الاعتبار ما تمثله المبادرة من أهمية، إذ تهدف لتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق تطلعات الشعوب في الاستقرار والرخاء.

وتمثل مصر بموقعها الاستراتيجي ووجود قناة السويس كممر مائي حيوي بها، نقطة محورية في الجانب البحري من المبادرة، وتتكامل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مبادرة "الحزام والطريق" لربط التجارة العالمية، فالمنطقة الاقتصادية تمثل مستقبل التجارة الدولية وستصبح مركزا لوجستيا عالميا.

وتعد منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري "الصينية – المصرية" المتواجدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجًا للتعاون بين الصين ودول الحزام والطريق، وتوفر منصة مثالية للمنشآت الصينية لتطوير نفسها في الخارج.