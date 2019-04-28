أديب عن "الحبة السامة": "ناس بتحطها في الشاي والميّة وبتموت"

قال الإعلامي عمرو أديب إن مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة وقعت فيها "فاجعة" بعدما انتحرت فتاة وابنة خالتها بعد تناولهما "حبة حفظ الغلال" بسبب أزمة نفسية، وعلى إثر ذلك انتقلت والدتها للعناية المركزة بسبب أزمة قلبية، وتوقعت ابنتها الأصغر وفاة الأم حتى ألقت بنفسها من المنزل وتوفت في الحال.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن تلك الحبوب رخيصة وقاتلة فورا وتم تقديم طلب للبرلمان من أحد النواب يشكو وجود تلك الحبة في مدينة السويس ويقوم عدد كبير من الشباب بالانتحار عن طريقها، مضيفا أن ذلك الأمر يتطلب قرارا من وزارتي الزراعة والصحة بعدم تداول حبوب الغلال الزراعية بسهولة في الأسواق "بتستخدم أن حد يحطها في الشاي والمية ويموت حد".