تحذير من تناول المياه الغازية مع الفسيخ.. وعلاج التسمم بـ18 ألف جنيه

وجه الدكتور نبيل عبدالمقصود أستاذ علاج السموم بكلية طب جامعة القاهرة، عدة نصائح يجب على المواطنين اتباعها خلال تناولهم للفسيخ والرنجة بعيد شم النسيم، منها عدم تناول المياه الغازية إطلاقا لأنها تسهل انتشار البكتريا بالمعدة.

وأضاف عبدالمقصود، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، والمذاع على فضائية "ON E"، أن المياه الغازية تسهل انتشار السموم بالفسيخ حال انتشاره في الجسد، موضحا أن الفسيخ الذي يتم تغليفه بعلب صفيح تمنع دخول الهواء إليه يزيد من فرص انتشار السموم به.

وأشار إلى أنه يستلزم على المواطنين حال شعورهم بتسمم الحصول على حقنة ثمنها 18 ألف جنيه، لكنها تصرف مجانا بأي مركز للسموم من الدولة.

ونصح المواطنين بعصر الفسيخ بالليمون كثيرا للقضاء على أي سموم بها، وشوي الرنجة جيدا على النار لقتل البكتريا، وإذا حد جاله إسهال بعد تناول الفسيخ يمتنع عن تناول أي دواء مضاد نهائي.