أديب متهكما: أمير مؤمنين تركيا يحتل 4 أضعاف ما تحتله إسرائيل في سوريا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مندوب سوريا في الأمم المتحدة، أعلن أن الأراضي التي احتلتها تركيا في سوريا أربعة أضعاف ما احتلته إسرائيل في سوريا.

وأضاف "أديب" خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن سوريا تم احتلالها من قبل دول عدة، ولكن حاليا أصبح الحديث عن من نجح في احتلال أكبر مساحة منها، قائلا"متخيلين إن أمير المؤمنين ودولة الخلافة محتل دولة إسلامية أربعة أضعاف الجولان".

وأوضح أن الأتراك حاليا يقوموا ببناء سور لتقسيم الحدود بشكل جديد حاليا "دولة سوريا مش قدامها غير أنها تناشد المجتمع الدولي لرحيل القوى الأجنبية من الأراضي السوريا، بما فيها تركيا وإيران وإسرائيل والأمريكان وفرنسا".