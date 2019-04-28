زار اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وعدد من قيادات المحافظة واعضاء مجلس النواب، مساء السبت، بعض كنائس وأديرة وإيبارشيات "أسيوط وأبوتيج وأبنوب"، لتقديم التهاني للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وهنأ اللواء جمال نور الدين - خلال الزيارة - جميع قيادات وشعب الكنائس والإيبارشيات بالمحافظة بهذه المناسبة، ناقلا لهم ولجميع أقباط المحافظة خالص تهاني الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفالات عيد القيامة، مؤكدا وحدة الشعب المصري وتلاحمه لمواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية، داعيًا المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة.

بدأ المحافظ، والوفد المرافق له، جولتهم في اليوم الأول للتهنئة بالعيد بزيارة الكنيسة الإنجيلية الأولى بمدينة أسيوط، حيث التقى القس باق صدقة راعي الكنيسة وقيادات ورجال وشعب الكنيسة، مقدما لهم التهنئة بالعيد، ثم بعد ذلك توجه المحافظ ومرافقوه لزيارة الكنيسة الإنجيلية الثانية بحي شرق أسيوط، مقدمًا التهاني للقس رضا ثابت راعي الكنيسة ولشعب الكنيسة، بمناسبة احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد.

واستكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم بزيارة مطرانية أبوتيج للأقباط الأرثوذوكس وهنأ الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا، بالعيد مقدما التهاني بالعيد لقيادات وشعب الكنيسة.

ثم اختتم محافظ أسيوط، جولته في اليوم الأول بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمركز أبنوب، حيث قدم المحافظ ومرافقوه، التهنئة للأنبا لوكاس مطران أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، وعددا كبيرا من الآباء والكهنة مشاركا لإياهم احتفالاتهم بالعيد وسط ترحيب من شعب الكنيسة.

وأشاد الأنبا لوكاس بزيارة المحافظ وقيادات المحافظة الأمنية والدينية والتنفيذية لتقديم التهاني، ووصفها بأنها نتاج محبة وسلام منذ القدم بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباطا.