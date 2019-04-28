أسعار العملات اليوم في مصر

استقرت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم، الأحد، أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وتستعرض "الوطن" لقرائها أسعار بيع وشراء العملات المختلفة ومنها الدولار، اليورو والريال السعودي على النحو التالي:

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك عودة نحو 4.56 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية والمصرف المتحد نحو 4.53 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 22.02 جنيه للشراء و22.24 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 22.08 جنيه للشراء و22.31 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 4.63 جنيه للشراء و4.68 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري نحو 4.66 جنيه للشراء و4.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.03 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع، فيما سجل في المصرف المتحد نحو 19.14 جنيه للشراء و19.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، الإسكندرية والمصرف المتحد نحو 17.12 للشراء و17.22 للبيع، وفي بنك قناة السويس نحو 17.11 جنيه للشراء و17.21 جنيه للبيع.