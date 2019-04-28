سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم، الأحد، أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وتقدم "الوطن" لقرائها سعر صرف الدولار في البنوك المصرية المختلفة ومنها المصرف المتحد، والإسكندرية، والبنك الأهلي، على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك عودة

سجل سعر الدولار في بنك عودة اليوم نحو 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم نحو 17.11 جنيه للشراء و17.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.