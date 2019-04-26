سعر الدولار اليوم في مصر

تستعرض الوطن سعر صرف الدولار، من خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك، وجاء سعر الدولار، كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم نحو 17.15 جنيه للشراء و17.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم نحو 17.11 جنيه للشراء و17.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم نحو 17.13 جنيه للشراء و17.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

سجل سعر الدولار في بنك عودة اليوم نحو 17.12 جنيه للشراء و17.22 جنيه للبيع.