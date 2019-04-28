أعلن صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، انتهاء أعمال التصحيح الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي في الاختبارات الاسترشادية التي خاضوها في شهر مارس الماضي دون أي عقبات، مشيرا إلى أن التحول الإلكتروني في التعليم قبل الجامعي يحدث نقلة وتطويرا حقيقيين في التعليم.

وأكد الدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أعمال التصحيح في إطار تكليف وزارة التعليم بمتابعة أعمال التصحيح الإلكتروني للامتحانات الاسترشادية لطلاب الصف الأول الثانوي.

وتابع وكيل المديرية أعمال التصحيح الإلكتروني، وناقش المعلمون في أعمال التصحيح، وإجابات الطلاب، تمهيدا لإرسال النتائج للطلاب الذين خاضوا الاختبارات على أجهزة التابلت، مشيرا إلى أن أعمال التصحيح تمت بشكل منتظم مشيدًا بمنظومة التعليم الإلكتروني، وما حققه أعمال التصحيح من نجاح ملحوظ ووفر المزيد من الجهد الذي كان يبذله المعلمون في تصحيح المواد.