أكد اللوء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على الاهتمام بقطاع النظافة واستمرار الحملات والتواجد الدائم من قبل رؤساء المراكز والقرى للارتقاء بنظافة الشوارع، ورفع أكوام القمامة والمخلفات.

وأشار إلى حرص المحافظة على التطبيق الصحيح للمنظومة بالتخلص من المخلفات بالطرق الأمنة دون المساس بسلامة وصحة المواطنين، منوهًا بتوزيع صناديق القمامة على جميع مراكز وأحياء المحافظة للحفاظ على الذوق العام والمظهر الجمالي للشوارع.

كانت رئاسة مركز ومدينة أبوتيج بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى، رفعت نحو 300 طن قمامة ومخلفات خلال حملاتها على مدار الأسبوع الماضي.

وأوضح محمد فهمي رئيس مركز ومدينة أبوتيج أن بناء على توجيهات محافظ أسيوط للاهتمام بقطاع النظافة، شنت رئاسة المركز بالتنسيق مع الوحدات المحلية حملات يومية على الشوارع والميادين لرفع كافة أكوام القمامة والمخلفات بالمدينة والقرى.

وأشار إلى رفع نحو 285 طن قمامة و8 أطنان مخلفات ترع ومصارف 7 أشغالات، خلال حملات الاسبوع الماضي.