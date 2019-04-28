بتهم الخيانة والإرهاب.. إعادة محاكمة مرسي وبديع اليوم

يعود القياديان الإخوانيان محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، من جديد اليوم إلى قفص الاتهام، حيث يمثل كل منهما أمام محكمة مختلفة، إذ يحاكم الأول بتهمة الخيانة والتجسس لصالح حركة "حماس"، فيما يحاكم الثاني بتهمة التخريب والإرهاب باقتحام قسم شرطة العرب في بورسعيد.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بتهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات، أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام، لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

كما تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامى عبدالرحيم، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و46 من قيادات الجماعة في أحداث العنف التي وقعت ببورسعيد خلال أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب".

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، عاقبت في أغسطس 2015 محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد 25 عاما حضوريا، وعاقبت 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة، كما عاقبت حضوريا 28 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت 68 متهما.