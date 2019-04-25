هنأ اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ37 لتحرير سيناء.

وجاء في نص برقية المحافظ: "يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة البحيرة، أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الغالية أعادها الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات داعيا الله أن يوفقكم دائمًا ويوفق قواتنا المسلحة على تطهير سيناء الغالية من الإرهاب الغاشم، فدماء شهدائنا من أبناء الجيش والشرطة التي روت رمل سيناء لن تهدأ إلا بعد التخلص من تلك الجماعات الارهابية الغاشمة ومصر تحت قيادتكم الحكيمة ستظل عصية على أي عصابة إرهابية مهما كانت قوة من يقف خلفها بتكاتف أبنائها ووحدة الصف والحفاظ على نسيجها الاجتماعي".

واختتم برقيته: "حمى الله مصرنا الغالية وحفظكم ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم وحقق لمصرنا الحبيبة التقدم والنهضة والرقي وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث المحافظ، برقيات تهنئة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ37 لعيد تحرير سيناء.