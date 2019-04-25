وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الخميس، بضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات، خاصة أعمال الإنارة والكهرباء واتخاذ كل ما يلزم لتحسين ورفع كفاءتها، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بأعياد شم النسيم.

وفى السياق، قام رؤساء الوحدات المحلية، بعمل جولات ميدانية للمرور على أعمال الكهرباء بالشوارع الرئيسية والفرعية وعلى الطرق، لتيسير الحركة المرورية للسيارات، حيث تم تغيير 18 عمود كهرباء وتمهيد الطريق بشبراخيت باستخدام معدات الوحدة المحلية.

كما جرى الدفع بسيارات الكهرباء الخاصة بمجلس مدينة كوم حمادة، بالتنسيق مع قسم الكهرباء وتركيب كشافات إنارة على طريق البريجات، وجار استكمال رفع كفاءة إنارة الطرق بنطاق المدينة، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمركز كوم حمادة، وتابع قسم الطاقة برشيد، أعمال تركيب كشافات الإنارة بمدخل قرية البصيلى وحتى مدخل مقابر يونس مرور بالوحدة المحلية حتى مسجد الفرقان بقرية الساحل.