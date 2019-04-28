تحقق نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، في واقعة العثور على جثة رضيع بها آثار نهش كلاب بأنحاء متفرقة بها، داخل صندوق قمامة في التجمع الخامس.

وقال مصدر أمني، إن قسم شرطة القاهرة الجديدة تلقى بلاغا من حارس عقار أكد فيه مشاهدته كلبا ينهش رأس طفل موجود داخل صندوق قمامة، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم إخطار النيابة، ونقلت جثة الرضيع للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وما إذا كان تم إلقاؤه في صندوق القمامة ميتا أم على قيد الحياة.

وكشفت المعاينة المبدئية، أن الجثة لرضيع حديث الولادة، وأن مجهولا ألقى به في صندوق قمامة للتخلص منه، فنهشته الكلاب، وتبين وجود آثار نهش في الرأس.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت دفن الجثة في مقابر الصدقة، والتحري عن أسرته.