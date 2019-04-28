انتهت وزارة المالية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا، وذلك تفعيلًا لقرار محمد معيط وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 والمعدل برقم 760 لسنة 2018.

وحسب بيان صادر عن وزارة المالية، يتيح قرار وزير المالية، للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد على 500 جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية؛ اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، إضافة إلى إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيجرى سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

ياتي قرار الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية؛ تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي، وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في السداد.

وفيما يتعلق بآليات ووسائل الدفع الإلكترونية، أوضحت وزارة المالية، أنه سيجرى استخدام الوسائل التالية وهي: "كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان ـو عن طريق الإنترنت (أونلاين)",

وأشارت إلى أنه سيجرى توفير "الكروت مسبقة الدفع" مجانًا ولمدة 6 أشهر اعتبارا من الأربعاء المقبل من خلال البنوك الآتية: "الأهلي - مصر - القاهرة - الزراعي المصري - التجاري الدولي".

ولفتت وزارة المالية، إلى أنه جرى الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة، والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.

وبينت الوزارة أنها تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة، لافتة إلى أنه جرى حتى الآن نشر نحو 15 ألف ماكينة في جميع المواقع الحكومية، ومنها: "مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء"، وربط الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.

وأضافت أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدد من ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسئولي وزارة المالية بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة والتعامل مع نقاط التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد.

وذكرت وزارة المالية، أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق، وستسهم عند تطبيقها بشكل ملحوظ في تحسين أداء الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لابد أن يرتكز على تقنيات حديثة؛ تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.