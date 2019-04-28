مباحث القاهرة تكثف جهودها لحل لغز "طفل التجمع"

تُكثف المباحث الجنائية بالقاهرة جهودها، لكشف غموض العثور على جثة طفل حديث الولادة في التجمع الخامس، صباح اليوم.

وقالت مصادر أمنية، إن فريق البحث بدأ في مناقشة المارة والمبلغين، للتوصل إلى معلومة يمكن استثمارها للتوصل إلى الجناة، كما يناقش فريق البحث العاملين بالمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية بنطاق القاهرة الجديدة، وعرض صورة الطفل الرضيع عليهم، وتُرجّح التحريات الأولية أن يكون المجني عليه "طفل سفاح"، وتخلص منه أحد الأبوين.

وتحفّظت النيابة العامة على كاميرات مراقبة مثبتة في مبنى بالقرب من مكان العثور على جثة الطفل، ويجري تفريغها، للوقوف على تمكنها من رصد الجاني.

وبدأ الطب الشرعي في تشريح جثة الطفل، نفاذا لأمر النيابة العامة التى أمرت بالتشريح لبيان سبب وكيفية الوفاة.

وتراجع الأجهزة الأمنية بلاغات التغيب والاختطاف، المحررة بمعرفة المواطنين خلال الـ48 ساعة الماضية، لمطابقة أوصاف الرضيع بتلك البلاغات.