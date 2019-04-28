اعتدت قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، اليوم، بالرصاص الحي على الأهالي الذين خرجوا بمظاهرات في قرى ريف دير الزور؛ للتنديد بممارسات هذه المليشيات والمطالبة بطردها من مناطقهم.

وصرحت مصادر أهلية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية، أن بلدات وقرى البصيرة وماشخ والضمان والنملية وطيب الفال والطيانة بريف دير الزور الشرقي والجنوبي الشرقي، شهدت منذ صباح اليوم خروج المئات من الأهالي بمظاهرات احتجاجية مطالبة بطرد مليشيا "قسد" من مناطقهم جراء انتشار الفوضى وحالات الخطف والقتل، واحتكار النفط من قبل هذه المليشيات والشركات التي تتعامل معها.

وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين قاموا بقطع الطرقات الرئيسية وإحراق الإطارات، مجددين مطالبهم بطرد عناصر المليشيا والاستيلاء على أسلحتهم.

واتسعت خلال الأيام الماضية رقعة الاحتجاجات الشعبية ضد مليشيات "قسد"، حيث امتدت إلى معظم مناطق ريف دير الزور، التي تنتشر فيها هذه المليشيا، في حين اعتدى مسلحو قسد بالرصاص الحى وبشكل عشوائي على المتظاهرين ما أدى إلى إصابة عدد منهم.