قدم اليوم، اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، التهنئة للأب ميلاد رزق، راعي الكنيسة الكاثوليكية بميدان المحطة بدمنهور، ووزع الهدايا على الأطفال داخل الكنيسة، كما نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأخوة المسيحيين ومحافظة البحيرة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً: "أننا جميعاً شركاء الوطن مسلمين ومسيحيين تجمعنا أهداف وآمال واحدة ونستظل بعلم مصر".

وأشاد الأب ميلاد رزق راعي الكنيسة، بالجهود الملموسة التي يبذلها المحافظ لخدمة المواطنين ودفع عجلة التنمية بنطاق المحافظة، معبراً عن تقديره لحرص المحافظ والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية، على مشاركة للأخوة المسيحيين لأعيادهم ومناسبتهم كدليل واضح لمشاعر المودة والمحبة التي تربط أبناء الوطن.