مستشفى جامعة سوهاج توفر أحدث علاج للجلطة الدماغية

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، عن توفير أحدث الحقن المذيبة لعلاج جلطات المخ والسكتة الدماغية بوحدة العناية المركزة الخاصة بقسم المخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي.

وقال "عزيز" إن السكتة الدماغية تعتبر ثاني سبب للوفاة على مستوى العالم والسبب الأول للإعاقة، وفي هذا الإطار حرصت الجامعة على توفير هذا العلاج من أجل الحفاظ على صحو المواطنين.

وفي السياق نفسه ذكر رئيس الجامعة، أنه تم تشغيل وحدة عناية مركزة لمرضى السكتة الدماغية داخل المستشفى الجامعي منذ 3 أشهر، حيث جرى توفير كافة المستلزمات الطبية والأجهزة التي تحتاجها تلك الوحدة، حتى تكون جاهزة لاستقبال مرضى نزيف المخ والجلطات الدماغية.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة نشر الوعي لدى المواطنين بأعراض الجلطة الدماغية للذهاب فورا للمستشفى عند حدوث تلك الأعراض، لتلافي حدوث أي مضاعفات.

وقال الدكتور غريب فاوي رئيس قسم المخ والاعصاب والطب النفسي بكلية الطب، إن تلك الحقن المذيبة تعد أحدث علاج للجلطة الدماغية، ولابد أن تؤخذ خلال 4 ساعات الأولى من حدوث الجلطة، حيث إن نسب الوفاة والإعاقة تعتمد في المقام الأول على مدى وعي العامة وسرعة نقل المريض للمستشفى.

وأوضح "فاوي" أن الأعراض الأولية لحدوث الجلطة الدماغية تحدث بصورة مفاجأة كصعوبة بالكلام، ثقل أو تنميل أو ضعف بحركة بأحد الأطراف بالجسم، عدم الاتزان في الحركة، دوار، الشعور بالقيء، ازدواج الرؤية وصعوبة بالبلع، وسيلان اللعاب من الفم، أو عدم التركيز وغير ذلك من الأعراض المرتبطة بوظيفة المخ.