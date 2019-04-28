تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات مقتل خبير بوزارة العدل، وذلك بعدما عثر زملاؤه على جثته داخل شقته بمنطقة الظاهر.

وتبين من التحريات أن الضحية يُدعى شفيع يوسف محمود (47 عاما) تغيب عن عمله منذ 3 أيام بدون أسباب على غير العادة فحاولوا الاتصال به على هاتفه المحمول، فوجدوه مغلقا في نفس الوقت الذي لم يجدوا فيه ردا منه على تيلفونه الأراضي وأن مقيم بمفرده، وحُرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من 3 موظفين بوزارة العدل يفيد بالعثور على جثة زميلهم داخل شقته بشارع الجيش التابع لقسم شرطة الظاهر، وقالوا في محضر الشرطة إنهم توجهوا إلى منزل الضحية بعد تغيبه عن العمل لمدة 3 أيام وفتحوا باب الشقة بمعرفة نجار من المنطقة وفي حضور الجيران وصاحب العقار للاطمئنان عليه وفوجئوا بعثورهم عليه جثة هامدة ملقاة على الوجه مقيد بالحبال من الخلف وحول رقبته حبل غسيل مشنوقا، وحُرر محضر وتولت النيابة التحقيق.