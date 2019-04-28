افتتح اليوم الأحد، اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، ومدير أمن السويس اللواء محمد جاد معرض "أهلاً رمضان" بأرض المعارض لتوفير السلع الغذائية المتنوعة لشعب السويس وتنظمه الغرفة التجارية المصرية بالسويس، بالتنسيق مع مديرية التموين.

وتفقد محافظ السويس ومدير الأمن، والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، والسكرتير العام اللواء طارق عبدالعظيم، واللواء محمد رشاد قائد مرور السويس وقيادات تنفيذية المعرض وتم الاطمئنان علي توافر السابع الغذائية وأيضا العديد من المنتجات الأخرى التي تحتاجها الأسر.

ويشارك في المعرض شركات المواد الغذائية وشركات البترول والأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي والمدارس المنتجة بمديرية التربية والتعليم والأسر المعيلة.

وأكد محافظ السويس على التجار خلال تفقده المعرض إلى تخفيض الأسعار بنسبة لا تقل عن 20% وأنه سيتابع التخفيضات للتاكد مت تطبيقها.